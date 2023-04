Cinthia Fernández y una tremenda acusación contra Tartu: "Opera con sobres de la política y me ofreció plata"

El escándalo que vivió Cinthia Fernández con los vecinos que le rompieron la puerta de su casa a patadas, y que culminó en una denuncia contra ella por defenderse con gas pimienta de la agresión, tuvo un capítulo aparte con la intervención de Agusto Tartu Tartúfoli.

El panelista de A la tarde, sacó a relucir su ironía sobre la tremenda situación que vivió Cinthia en medio de la noche junto a sus hijas y una amiga de estas, cuando unos adolescentes la hicieron pensar que estaba siendo víctimas de la inseguridad en su casa de barrio privado de Escobar.

“A mí me han roto una bicicleta o me han desinflado los neumáticos del auto. Yo lo considero una travesura de adolescente. No puedo vivir como Cinthia, que vive en un mundo más dramático que el mío”, dijo Tartu, antes de elevar la apuesta.

“Juro que no salgo con un gas pimienta a recorrer el barrio e invadir una casa ajena y rociar a cualquiera que se le cruce. Pero yo no lo hago, Cinthia es Cinthia y es feliz así”, señaló el picante panelista de A la tarde, que despertó la furia de Fernández.

CINTHIA FERNÁNDEZ EXLOTÓ CONTRA TARTU, QUE MINIMIZÓ LA ESCANDALOSA BROMA QUE LE HICIERON EN SU CASA

En Nosotros a la mañana, Cinthia contó que cuando abrió la puerta, esta estaba tan destrozada que “la tuvo que pegar con cinta adhesiva” y eso llevó a que Sofía Zamolo recalcara que “hace falta una patada muy fuerte” para romperla.

“Me dijeron que fue una patadita. Augusto Tartúfoli, que se ocupe de su vida privada, que ahora lo voy a atender porque opera con sobres nuestros de la política”, dijo Cinthia, lanzando una tremenda acusación contra su colega.

“A una de las que le ofreció hacer tweets contra políticos fue a mí. Quiero decir, no tiene nada que ver con esto, pero yo me ocuparía de vos. Pongo todo a disposición de Patricia Bullrich, que me pidió que tweeteara y operara contra vos con la plata de todos nosotros”, señaló Cinthia.

“Se ve que tiene sobrecitos. Pongo (todo) a disposición (de Bullrich), con mucho gusto, porque ya que estoy te atiendo porque sos un machirulo. Es un asco y una vergüenza lo que hiciste. Diste información de todos nosotros, te manejaste como un machista, minimizaste una situación de inseguridad”, le reprochó la panelista, muy molesta.

“En el barrio no estamos seguros, así que me parecés nefasto. Lo quiero decir públicamente. Ocupate de tu vida que bastante cochino estás”, cerró Cinthia, que algunos minutos después tuvo la posibilidad de hacer un careo con Tartúfoli en Desayuno americano.