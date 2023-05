Cinthia Fernández respondió sin filtro si tendría un cuarto hijo con su futura pareja.

En medio de su bronca por un trabajo de carpintería mal hecho, Cinthia Fernández respondió a las preguntas que le hicieron sus seguidores y reflexionó a fondo sobre la maternidad.

"Si una nueva pareja te plantea tener un hijo más, ¿te animás?", le preguntaron a la panelista. "No. Antes quería, pero ahora solo quiero disfrutar a mis bebés", sentenció Cinthia, segura de su decisión.

La panelista tiene tres nenas, Charis, Bella y Francesca, con su expareja, Matías Deferico, con quien sigue en conflicto en la Justicia por la cuota alimentaria de sus hijas.

CINTHIA FERNÁNDEZ ESCRACHÓ A LA MUJER QUE LE HABRÍA PEGADO A UNA NENA

Acto seguido, Cinthia sumó la foto de la señora que habría cometido maltrato infantil.

"Esta es la hija de p... Si alguien la conoce, por favor déjeme información. No sé qué pasó después, pero fue una situación horrible, era la abuela. Ojalá que se la saquen", sumó, entre lágrimas.

"Les mostraría el video de la nena llorando y pidiendo que no llame a la policía, pero la expongo y es lo que menos quiero. Decía que no la maltrataron, que no le pegaron, que ella se había portado mal. Los otros más grandes ya acostumbrados decían que a ellos también les pegaba así, que era su abuela, mucha bronca y tristeza", cerró, muy triste por lo sucedido.