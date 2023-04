Cinthia Fernández le reclamó a Pamela David y ella se desligó: "El gerente del canal es Marcelo Tinelli"

Por más que Cinthia Fernández se esforzó en mostrarse simpática con Pamela David, no pudo evitar hacerle un fuerte planteo "con una mano en el corazón" en vivo que descolocó y dejó consternada a la conductora de Desayuno Americano, quien terminó trasladando la responsabilidad del reclamo a Marcelo Tinelli por ser el nuevo Director Artístico de América.

Todo comenzó con las quejas de la panelista de Nosotros a la Mañana por el "escarnio público" al que la sometieron a raíz del escándalo que protagonizó con los vecinos, hasta que llegó a darle "un consejo" a Pamela en su condición de esposa de Daniel Vila, accionista del multimedios América.

"Tu familia es encargada de este canal, Pame. No tenés nada que ver, vos sos una persona independiente, yo no te uno. Lo que sí te quiero decir que como programación es horrible ver la saña y violencia contra una mujer, como tuvo el programa de Karina Mazzocco", repudió Cinthia ante Pamela, que se quedó atónita y en silencio.

Entonces, continuó: "A mí me da vergüenza. Si yo fuera el director general del canal...".

Recién ahí, Pamela reaccionó como un resorte antes que termine su invitada: "Marcelo. A Marcelo Tinelli. Chato Prada…".

"Marcelo Tinelli, quien sea, o tu marido (Daniel Vila). O quien sea. No es algo personal. Yo no lo permitiría. A mí me da vergüenza. Más allá de que sea la damnificada, no está bueno de ver. Pasó todo el año pasado con mi suegra, no estaba Marcelo Tinelli. Yo entiendo el número de rating, el show, todo. Pero a ese programa puntual (A la tarde) se le va la mano", recriminó Cinthia Fernández a Pamela David en vivo.

CINTHIA FERNÁNDEZ SE LE PLANTÓ A PAMELA DAVID CUANDO QUISO DESVIAR EL TEMA

En un momento, Pamela David apeló al humor para salir del súper incómodo momento y le propuso a Cinthia Fernández hablar de lo bizarro de los chats de sus vecinos del country, pero ella insistió.

"Es alevosa la saña contra mí. Lo quería decir, y con toda la onda del mundo. No tenés nada que ver. Te lo quiero decir como opinión", protestó.

En ese momento, Pamela se despegó otra vez de la polémica: "De más está aclarar que no tengo nada que ver. Es como cada uno vive su historia y vos lo vivís así".

Al final, Cinthia Fernández remató picante sus reclamos a Pamela David: "Porque también es fácil decir 'la mujer de', y te lo digo porque justo tu familia se encarga del canal, y también me dio de comer. Me llamaron para trabajar. Entonces, no está bueno de ver. Te lo digo sinceramente, con una mano en el corazón. Es una macana".