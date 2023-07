Cinthia Fernández opinó fuerte del crimen de Joaquín, de 14 años: su mejor amigo lo mató a golpes

Cinthia Fernández opinó sobre el crimen de Joaquín Sperani, un nene de 14 años que fue brutalmente asesinado por quien era su mejor amigo, de 13 años, en Córdoba.

"Viendo el informe y viendo la noticia, que conmovió a todos ayer, digamos que la vida de Joaquín no vale nada. Porque escuchar la palabra 'este otro chiquito, este otro nene…'", dijo la panelista de Nosotros a la Mañana.

"No me conmueve nada el pibe que asesinó. No me da lástima, si algo le pasó...", continuó Cinthia, con firmeza y horrorizada por el hecho.

Indignada por la inimputabilidad del menor que mató a Joaquín, la panelista agregó: "Creo que tienen que cambiar son las leyes, porque los pibes de 13 años son totalmente conscientes".

"A mí me encantaría la baja de la imputabilidad. Los pibes de 13 años saben lo que hacen", afirmó con enojo.

"Este pibe mató a golpes y de una manera brutal. Le destrozó la cabeza. ¡Basta!", concluyó Cinthia Fernández, con vehemencia.

EL CRÍMEN DE JOAQUÍN, UN NIÑO DE 14 AÑOS

Luego de tres días de intensa búsqueda en la ciudad de Laboulaye, Córdoba, apareció el cuerpo de Joaquín Sperani (14), asesinado por quien era su amigo, de 13 años.

Joaquín apareció el domingo en una casa abandona, a 100 metros de su colegio.