Cinthia Fernández opinó sobre la decisión de Wanda Nara de trabajar en Argentina mientras sus hijas siguen en Turquía.

Separada de Mauro Icardi, la conductora Wanda Nara sigue trabajando en Argentina, donde está instalada con sus tres hijos varones, mientras sus hijas Francesca e Isabella siguen en Turquía con su papá. ¿Qué opina Cinthia Fernández al respecto?

"¿Qué opinás de que Wanda no vea a sus nenas?", le preguntaron a la panelista a través de sus stories de Instagram. Entonces, Cinthia respondió sin filtro, haciendo hincapié en que ella jamás podría hacerlo.

"Yo no podría estar alejada tanto tiempo porque las extrañaría y soy culposa. Mucho menos, si no tengo la necesidad de dinero. Si les faltara para comer, aguanto sufrir, pero si no me falta nada, NI EN PEDO. Y menos a niñas pequeñas como mis hijas". G-plus

"No soy quien para juzgarla, no la conozco como madre. Hablo de si a mí me pasara, yo no podría estar alejada tanto tiempo porque las extrañaría y soy culposa. Mucho menos, si no tengo la necesidad de dinero. Si les faltara para comer, aguanto sufrir, pero si no me falta nada, NI EN PEDO. Y menos a niñas pequeñas como mis hijas", sentenció, contundente. ¿Qué dirá Wanda?

MARTÍN BACLINI HABLÓ SOBRE LA POSIBILIDAD DE RETOMAR SU RELACIÓN CON CINTHIA FERNÁNDEZ

Consultado por Etchegoyen sobre si Cinthia fue la mujer de su vida, Baclini aseguró que la bailarina "fue su relación más importante y más seria, sin ninguna duda". Además, el empresario reveló cuánto tuvieron que ver las hijas de la panelista en la relación.

“Para mí no es Cinthia. Es Cinthia y las tres nenas. Si fuera Cinthia sola sería otra cosa. Siempre fue así y lo tomo así”, explicó Martín Baclini, que negó que esté en contacto permanente con ellas. “Yo soy un convencido de que cuando uno disfruta mucho de lo que está viviendo, cuando no lo tiene lo extraña menos”, señaló.

“Yo soy muy de soltar en la vida, no extraño momentos. La vida está en movimiento y a veces uno encuentra personas que nunca vio en su vida y que en dos meses se transforman en familia y quizá cumplen esa función”, agregó.