La temporada teatral en Buenos Aires atraviesa un momento de esplendor, con salas colmadas, funciones agotadas y una cartelera que no deja de crecer.

Reconocida como una de las capitales culturales más importantes del mundo, la ciudad ofrece propuestas para todos los gustos: desde grandes musicales hasta comedias y espectáculos inmersivos.

Según el ranking oficial de AADET (Asociación Argentina de Empresarios Teatrales), la obra que se lleva todos los aplausos es “La Sirenita”, que encabeza tanto la lista por recaudación como por cantidad de entradas vendidas. Montada en el imponente Teatro Gran Rex, la versión musical del clásico de Disney se convirtió en un fenómeno de taquilla y es furor entre familias y jóvenes.

Dai Fernández y Nico Vázquez en Rocky. Por: Prensa Rocky.

Además del éxito de “La Sirenita”, otros títulos logran destacarse por su convocatoria. En el ranking por recaudación, siguen “Rocky”, protagonizada por Nico Vázquez en el Teatro Lola Membrives, y el espectáculo inmersivo “Fuerza Bruta”, en el Estadio GEBA.

También sobresalen comedias como “La cena de los tontos”, “Una navidad de mierda” y propuestas modernas como “Despertar de primavera” y “Pretty Woman”.

Martín Bossi, Mike Amigorena y Laurita Fernández protagonizarán “La cena de los tontos” (Foto: Soy Prensa)

El ranking por cantidad de espectadores refleja un panorama similar, con propuestas como “El jefe del jefe”, “La función que sale mal” y “Quién es quién” entre las más elegidas.

TEATRO INFANTIL: EL GRAN GANADOR DE LAS VACACIONES

Durante el receso invernal, el teatro infantil también marcó récords. “La granja de Zenón, Héroes en acción” lideró en su categoría, seguida por “Pequeño Pez” y “Canticuénticos”, consolidando al teatro como una de las salidas favoritas en familia.