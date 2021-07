Cinthia Fernández disparó fuerte contra Cristiana Sinagra tras sus dichos sobre Diego Maradona Jr.: "La señora me amenazó y es bastante maleducada"

"Este tipo me da asco". Así de contundente había sido la definición que lanzó Cinthia Fernández al ver un video en el que se lo ve a Diego Maradona Jr. en el que besa en la boca a su hijo. Y sin pasar por alto sus dichos, Cristiana Sinagra tomó cartas en el asunto, defendió a su hijo y la panelista de Los Ángeles de la Mañana no ocultó su enojo en las redes.

"Esta es la señora Fernández, madre de tres hijos que insulta a mi hijo instigando a la violencia porque besó a mi nieto. Es fundamental decir que la señora no conoce a mi hijo ni a mí. "Ahora lo tendrá que decir ante un juez con la esperanza de que acabe esta injusticia gratuita y esta vergüenza. ¡No juzgue y no insulte sin saber! ¡Especialmente, no insulte!”, fue la contundente defensa de Cristiana.

Fue entonces que Cinthia recogió el guante e hizo su descargo en Twitter: “¡Por favor, mañana la atiendo! Decir que una imagen que el propio protagonista publica (y después borra, se ve que a varios ‘idiotas’ cómo él nos llama, no les gustó y tan bien no estuvo sino no la borrás) me dio asco no tiene nada de ilegal”, expresó.

Y cerró, sin filtro: “¡Que vaya cobrando la herencia de Diego (Maradona) para pagar a todos los 'idiotas' que opinamos del video y no nos gustó! Después voy a contar en LAM más de la charla con la señora que me amenazó y que bastante maleducada resultó”.

¡Tremendo!

