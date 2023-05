Cinthia Fernández apuntó contra un carpintero: "Me destrozó las cerámicas de los 5 baños de la casa"

Muy enojada, así se mostró Cinthia Fernández en un video que publicó en Instagram. "Quiero llorar y putear, tengo bronca y angustia", adelantó, con cara de pocos amigos.

Acto seguido, apuntó contra su carpintero. "Qué rubro de mierda la carpintería, no encontrás uno útil, me destrozaron las cerámicas de los cinco baños poniendo un mueble mal hecho, me destrozaron la cañería, ¿pueden ser tan inútiles?", expresó, súper enojada.

Además, amenazó a la empresa de carpinteros. "Si no se llegan a hacer cargo, digo el nombre y apellido de la carpintería para que no vendan un mueble más en su puta vida. Ahora estoy sin lavamanos, miren lo que hicieron para colgar un mueble. Me dijo que no se dio cuenta, lo quiso tapar, pero miren estos agujeros, me partió todas las cerámicas, los cinco baños así...", sentenció, harta, mostrando las cerámicas rotas.

CINTHIA FERNÁNDEZ REVELÓ CÓMO SUFREN HASTA HOY SUS HIJAS POR EL ATAQUE A SU CASA

“Eso se terminaba así, pero no fue así porque a la mina le gustó más la cámara que el dulce de leche e hicieron un circo con un programa pedorro. A nadie le importaron mis hijas”, afirmó, mientras contaba que Charis, Bella y Francesca aún hoy están afectadas por el ataque a su casa.

“Mis hijas que son mucho más menores que los que dicen que son los que me patearon la puerta. Mis hijas tienen 8 y 9 años. Hay una que por dos días no fue al colegio. Quedamos todas medio ‘tocadas’”, reveló, molesta.

“El otro día sonó la alarma porque me olvidé de desactivarla y te da unos nervios que te quedás así, paralizada”, se lamentó.