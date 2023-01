Cinthia Fernández acusó a Nicole Neumann de copiar a Pampita en su anuncio de casamiento

Después de un año y medio de romance, Manu Urcera le pidió casamiento a Nicole Neumann en una romántica ceremonia que la modelo fue mostrando en sus redes sociales, aunque a Cinthia Fernández la situación le pareció “muy Pampita”.

En Nosotros a la mañana, Leo Montero presentó un informe sobre los muchos amagues que hizo la pareja a la hora de anunciar la feliz noticia, y luego comenzaron un debate en el que la mamá de Francesca, Charis y Bella anunció abiertamente su intención de decir “una maldad”.

“Yo voy a tirar mi cuota de maldad”, abrió el juego Cinthia. “Yo soy muy nuevita para decir este comentario de una ex compañera, pero qué Pampita todo, ¿eh?”, dijo, en referencia a la propuesta que le hizo Roberto García Moritán a la conductora.

CINTHIA FERNÁNDEZ, MUY PICANTE CON EL COMPROMISO DE NICOLE NEUMANN Y MANU URCERA

“Muy Pampita todo: la playa, la proximidad de la noche…”, dijo Cinthia mientras Montero resaltaba que había dicho “una maldad” tal como había prometido. “Para eso me trajeron, para eso me pagan. Yo soy la maldad del grupo”, dijo Cinthia, a pura risa.

Cuando Juan Etchegoyen le preguntó si creía que Nicole envidiaba a Pampita, Cinthia solo se limitó a resaltar que en ambos casos había puntos en común. “Yo solo digo ‘Muy Pampita todo’, que es su archienemiga. Le taparon los ojos, la playita, la proximidad del noviazgo. Pampita también se casó rápido”, recordó.

Si bien no hay fecha de casamiento, Manu Urcera ya se expresó sobre la posibilidad de ser papá con Nicole, que ya tiene tres nenas con Fabián Cubero. "En algún momento me gustaría tener un hijo. Hoy no es el pensamiento ese. Se va a dar en algún momento. Y el día que sea va a ser con felicidad", le dijo el piloto a Socios del espectáculo.