Chloe, la hija de Jésica Cirio y Martín Insaurralde, modeló como su mamá: "Me quiero parecer a ella"

Enternecido, Martín Insaurralde filmó a su hija, Chloe, imitando a su mamá, Jésica Cirio, mientras intentaba modelar en su casa.

En primer lugar, la nena se puso unas calzas deportivas y dos remeras. La segunda le gustó más porque dejaba al descubierto su abdomen y eso hacía que se pareciera más a los outfits de su mamá.

Antes de pedirle a su papá que le sacara las fotos, lo frenó y se fue a maquillar. Muy tierna, le dijo que se pintaría los ojos, los cachetes y los labios.

EL DESOPILANTE PEDIDO DE CHLOE INSAURRALDE A SU PAPÁ PARA PARECERSE A JÉSICA CIRIO

"Me quiero parecer a mamá. Ella se pone así (se toca la panza al descubierto). Quiero parecerme a ella".

"Me puse el pantalón así, pero no sé cómo hace... Ahí está, buenísimo. Ahora me tengo que maquillar y todo para modelar..." se la escucha decir a la nena mientras se prepara.

¡Sigue sus pasos!