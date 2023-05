La Chipi, furiosa con Yanina Latorre por afirmar que Dady Brieva aún estaba casado cuando formaron pareja

Mariela "La Chipi" Anchipi opinó sobre la pelea de Yanina Latorre con Estefi Berardi. La bailarina remarcó que no le gusta ver a las mujeres pelearse en TV y les propuso cesar con el enfrentamiento.

En este contexto, Yanina recordó que ella también habría tenido enfrentamientos con mujeres. Y lanzó una tremenda información que también involucra a su marido, el actor Dady Brieva.

"Al que es tu marido lo conociste estando casado". G-plus

"Al que es tu marido lo conociste estando casado", le dijo Yanina en referencia a que habría empezado a salir con Dady cuando él no se había separado de su primera esposa, Evelia, con quien tiene dos hijos, Franco y Rosario.

LA CHIPI FULMINÓ A YANINA LATORRE POR SU FUERTE ACUSACIÓN SOBRE EL INICIO DE SU RELACIÓN CON DADY BRIEVA

La Chipi charló con Por si las moscas (La Once Diez|Radio de la Ciudad) y habló de la exesposa de Dady, indignada por los dichos de Yanina.

"La exmujer de Dady nunca me pidió ninguna explicación. ¿Por qué se la voy a tener que dar a ella? La relación que tenía Dady con su exmujer a mí no me compete. Ellos ya estaban separados, de hecho, no estaban separados de papeles. Cuando me vio, se enamoró de mí y empezamos a estar juntos, decidió separarse con papeles. A mí no me compete hablar de eso porque es algo que pasó en la pareja. Yo ya me casé hace diez años, nos volvimos a casar, ¿qué tengo que dar explicaciones?".

"Ellos ya estaban separados, de hecho, no estaban separados de papeles. Cuando me vio, se enamoró de mí y empezamos a estar juntos, decidió separarse con papeles". G-plus

"¿Vieron a la ex mujer de Dady alguna vez ir a un programa a hablar de algo, a quejarse de mí, de Dady? Que Yanina la traiga a la pelea es una bajeza. Yo entiendo que ella tuvo que enfrentar un tema feo con su marido pero no todo el mundo tiene el mismo problema o desenlace", sentenció, muy enojada.

"Tuve que aguantar que se meta con mi maternidad y después habló de mi marido, dijo dónde vivíamos, a qué colegio iban mis hijos, como si ella tuviera el permiso para poner mi seguridad y la de los míos en peligro". G-plus

Y se despidió apuntando contra Yanina por haber "cruzado un límite". "Tuve que aguantar que se meta con mi maternidad y después, dos o tres años más tarde, la escuchaba ahí en LAM decir, 'no hay que meterse en la maternidad de las personas'. Después habló de mi marido, dijo dónde vivíamos, a qué colegio iban mis hijos, como si ella tuviera el permiso para poner mi seguridad y la de los míos en peligro. Ella cruza un límite, después se arrepiente y cuando le vuelve o la redobla o se va al mazo", cerró, enojada. ¿Recibirá respuesta?