China Suárez y Rusherking se burlan de las críticas y siguen mimándose en las redes

Para celebrar su amor, Rusherking y China Suárez salieron a divertirse en la noche porteña. Buena onda con sus seguidores, hicieron eco de Instagram de las fotos más lindas de su salida romántica.

Muy dulce, el "trapero", expareja de María Becerra, compartió una postal muy tierna de su novia, que se la ve luciendo un vestido repleto de brillos y un hairstyle muy fino, que deja al descubierto su rostro.

"Te amo", le dedicó el cantante a su pareja junto al emoji de corazón. Enternecida, ella compartió el dulce gesto de su novio y le contestó con la misma dulzura. "Yo te amo", sentenció, igual de enamorada.

EL NOVIAZGO BAJO PERFIL DE RUSHERKING Y CHINA SUÁREZ

A ocho meses de iniciado el romance de China Suárez con Rusherking, la pareja sigue sólida y con perfil bajo, muy lejos de los escándalos.

Por el contrario, la actriz y el cantante se esmeran en dedicarse mimos a través de las redes sociales, como cuando China explicó elocuente por qué se había enamorado de Rusherking.

"Me enamoré de él porque luchó por un sueño que parecía imposible de alcanzar. Me enamoré de él por cómo lo quieren sus amigos. Me enamoré de él porque no es que no sienta miedo, sino porque avanza a pesar de él. Me enamoré de su forma de quererme, de su corazón y mirada nobles. Me enamoré porque no sé cómo lo hace, pero me abraza y sé que todo va a estar bien".

"Me enamoré porque me valora como madre, mujer y profesional. Me enamoré porque sabe acompañar, porque maneja kms, o se toma cuántos aviones sean necesarios para verme. Me enamoré porque me abraza y se funde en mi piel. No se conformen con menos nunca, nunca. Hoy te admiro y quiero más que ayer, y te lo digo a vos, pero me gusta también compartir el orgullo que siento cuando @silvitinacanal me manda estos videos. Sos grande arriba y abajo Rusherking", halagó China.