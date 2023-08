China Suárez reveló si volvería a apostar al amor tras su separación de Rusherking y fue contundente

China Suárez se fue de vacaciones a la playa con sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio. Desde su tarde de relax frente al mar, respondió a las pícaras preguntas que le hicieron sus fanáticos.

A través de sus stories de Instagram, la actriz y cantante respondió a la consulta de una usuaria que quiso saber si sigue buscando un romance de película. Y fue contundente.

"China, ¿apostarías nuevamente al amor?", le preguntaron. "En un futuro, obvio, me encantaría volver a enamorarme. Pero ya no lo busco", sentenció, sin filtro. G-plus

"China, ¿apostarías nuevamente al amor?", le preguntaron. "En un futuro, obvio, me encantaría volver a enamorarme. Pero ya no lo busco", sentenció, sin filtro, la expareja de Rusherking.

CHINA SUÁREZ DESCRIBIÓ A LAS MUJERES QUE LA "BARDEAN" EN REDES

En este contexto, China Suárez contó por qué cree que muchas mujeres la critican en Instagram.

"Te das cuenta de que es un reflejo de lo que le pasa a cada uno. Tal vez, la mujer que me está bardeando estuvo casada toda la vida y no salió. Solo se dedicó a sus hijos, no cumplió sus sueños, no se realizó como profesional. Te das cuenta de que es algo de la otra persona", sentenció China, admitiendo que la critican mucho por viajar sola por trabajo.

"Te das cuenta de que es un reflejo de lo que le pasa a cada uno. Tal vez, la mujer que me está bardeando estuvo casada toda la vida y no salió. Solo se dedicó a sus hijos, no cumplió sus sueños, no se realizó como profesional. Te das cuenta de que es algo de la otra persona". G-plus

"Viajás sola por laburo y te dicen: 'Che, ¿y tus hijos?' Yo ya contesto: 'Los dejé encerrados con llave en el baño una semanita y vuelvo'. Antes reaccionaba, pero llega un momento en que no podés vivir peleándote con todo el mundo", cerró, más tranquila.