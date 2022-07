China Suárez compartió la cariñosa reacción de Magnolia Vicuña al verla llorar

China Suárez escuchó un tema de Los Chalchareros, se quebró en llanto de emoción y su hija más chica, Magnolia, la consoló mediante tiernas palabras.

Muy agradecida por el gesto de su pequeña, fruto de su pasada relación con Benjamín Vicuña, la actriz compartió vía stories de Instagram la frase que le dijo de consuelo.

E hizo hincapié en que a veces cuando una persona no se siente del todo bien sólo necesita a otra, como su pequeña, que permanezca firme a su lado, acompañando.

TIERNA FRASE DE MAGNOLIA AL VER A CHINA SUÁREZ LLORANDO

"Magnolia me ve llorar y me dice 'mamá, sos tan linda y te amo tanto'. A veces, no hace falta preguntar...".

"Sólo quedarse al lado y acompañar. Me voy a dormir movilizada y feliz".

"Porque papá no se equivocaba cuando me decía que nunca me iba a dejar sola", expresó China, conmovida.