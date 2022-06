Chechu Bonelli confirmó que espera a su tercer hijo junto a Darío Cvitanich con un tierno video: "Voy a ser mamá otra vez y me explota el corazón"

Luego de que en Socios del Espectáculo hablaran del rumor de embarazo de Chechu Bonelli (37), quien ya tiene Lupe (9) y Carmela (6) con Darío Cvitanich (38), la conductora confirmó que está nuevamente en la dulce espera con un tierno video.

“¡Hola, hola! Bueno aquí el motivo de mi desaparición de las redes y de ESPN. Hace un tiempito nos enteramos junto a @darictaok que íbamos a convertirnos en papás nuevamente”, comenzó diciendo Chechu en Instagram con un posteo que enterneció a sus seguidores.

Sin embargo, reconoció que no pasó un buen momento en medio de este gran presente: “La noticia nos puso así de felices, pero a la semana de enterarnos me agarró covid y ahí empecé a sentirme muy muy mal. ¡Se mezclaron las sensaciones del covid con las del embarazo y les confieso que no la pase nada bien!”.

“¿Si tenía miedos? ¡Claro que sí! Pero siempre traté de confiar en los médicos y en Dios. ¡Luego de que todo empezaba acomodarse un poquito más, las nenas se enfermaron y luego yo caí con bronquitis! ¡Y después también le agarró a Carme! ¡Los inviernos son duros, pero aquí estamos! Felices de poder compartir con ustedes que se agranda la familia Cvitanich Bonelli”, agregó.

Por otro lado, les envió un mensaje especial a seres queridos y grupo laboral: “No quiero dejar de agradecerle a mi familia, mis amigas y también a @espnargentina @pegsagroup y @multitalentoficial por el apoyo, la contención y el aguante que me hicieron en toda esta etapa”.

“¿Si sabemos el sexo? ¡Claro que sí! ¡Pero el lunes vuelvo a @scespn, así que ahí se los cuento! ¿Ustedes qué creen que es? ¿Nena o nene? ¡Voy a ser mamá otra vez y me explota el corazón!”, cerró Bonelli, quien por ahora prefiere mantener el sexo de su bebé en camino en el ámbito de lo privado antes de su gran anuncio en la televisión.

¡Felicidades!