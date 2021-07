El Chato Prada sorprendió a Lourdes Sánchez y le propuso casamiento en un posteo de Instagram: "¿Tengo que contestar ya?"

En más de una oportunidad, Lourdes Sánchez manifestó su profundo deseo de casarse con el Chato Prada. Si bien son súper felices junto al hijo que tienen juntos, Valentín, a la bailarina y conductora le encantaría formaliza su relación.

Sin embargo, en este último tiempo ella afirmó que ya no siente ese inmenso deseo de casarse. Al menos, no con esa intensidad. ¿El motivo? Se cansó de insistirle a su pareja y contó que se reisgnó. "Es algo por lo que yo luché un montón y nada, me ganó por cansancio que no me voy a casar. Tengo el presentimiento de que nunca va a pasar. Ojalá que la vida me sorprenda", había dicho en La previa del Cantando (lunes a viernes a las 19 hs por Ciudad Magazine).

Finalmente, Chato le propuso casamiento ¡en un posteo de Instagram! El productor compartió una tierna foto abrazando a la mamá de su hijo al aire libre durante sus vacaciones en Mendoza y le hizo una pregunta que sorprendió a todos:"¿Nos casamos?", escribió junto a la postal.

Pícara, ella no aceptó inmediatamente pero dejó la puerta abierta. "¿Tengo que contestar ya?", respondió.

¿Preparamos el arroz?