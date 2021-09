Cecilia Milone les dedicó una polémica frase a los argentinos que se van del país: "Cuando las cosas mejoren, no vuelvan"

Indignada con los argentinos que se van del país en búsqueda de un presente y futuro diferente, Cecilia Milone les dedicó un filoso tweet que llamó la atención y abrió el debate en las redes sociales.

"Los que comparten con alegría que se van del país, como si se fueran de una peste... Me alegran el día a mí. Solo vamos a salir adelante si nos quedamos los que amamos la patria. Eso sí, cuando mejoren las cosas no vuelvan eh... No hace falta", sentenció la pareja de Nito Artaza.

Por las repercusiones que generó su opinión, acto seguido la artista posteó en Instagram una foto de su pasaporte y reivindicó su forma de pensar.

"Podría tener la ciudadanía italiana pero no la quiero, este es mi pasaporte. Veo en las redes a muchos argentinos mostrando con orgullo sus pasaportes de la comunidad europea y compartiendo su alegría por irse de un país que desprecian...", expresó.

Y cerró diferenciándose totalmente de estas personas que tanto la indignan.

"Yo me quedo porque soy argentina en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad. En tiempos adversos, los que te aman son los que se quedan a tu lado", cerró, contundente.