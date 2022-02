Carmen Barbieri reveló una de sus profesiones ocultas, que la aburrió: "Soy profesora de catequesis"

Carmen Barbieri, que brilla al frente de Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes a las 10.00), hizo una confesión al aire que sorprendió a sus panelistas: dijo que es profesora de catequesis.

Todo comenzó cuando la conductora, comenzó el ciclo con afirmaciones positivas. "Soy hermosa, estoy viva y voy a triunfar. Una se lo tiene que proponer, se lo tira al Universo y vuelve. Ojo con lo que soñás, con lo que deseás", afirmó.

"Soy profesora de catequesis. No me acuerdo nada, pero di clases. Estuve 14 años en un colegio de monjas. Es un aburrimiento". G-plus

Entonces, le dijeron que por su look parecía una profesora de catequesis.

Acto seguido, Carmen hizo una confesión que llamó la atención de todos.

EFECTIVAMENTE, CARMEN ES PROFE DE CATEQUESIS

"Sos vidente, yo soy profesora de catequesis. No me acuerdo nada pero di clases. Estuve 14 años en un colegio de monjas, ahí estudié y me recibí. Ser profe de catequesis es un aburrimiento", cerró Carmen, sincera, tras revelar su profesión oculta.