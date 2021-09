Carmen Barbieri reveló un fuerte dato que le contó Nicole Neumann sobre su conflicto con Cubero: "Una de las nenas no se siente cómoda cuando va a la casa del papá"

La conflictiva relación que mantienen Nicole Neumann con Fabián Cubero, a la que se sumó Mica Viciconte, enfrentadísima con la modelo, tiene un nuevo capítulo. Carmen Barbieri reveló en su ciclo la conversación que tuvo con su compañera de Los 8 escalones del millón y sorprendió.

“Hay cosas que aclarar entre ellos, hay cortocircuitos. Yo hago Los 8 escalones con ella y el otro día me dijo que podía contarlo”, empezó diciendo la conductora de Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10:30 hs).

“Yo no quiero meterme en esas cosas de pareja cuando hay niños, pero hay problemas”, aseguró. “Nicole me dijo ‘siempre quedo yo como la malvada y la historia es otra’. No estoy hablando mal del papá de las chicas. Esto que hablamos fue de mujer a mujer. ‘Quedo como la mala de la película y la estoy pasando mal’, me dijo”, reprodujo en su programa.

“Le dije que esto iba a pasar, pero me respondió ‘¿hasta cuándo? Yo la estoy pasando mal’”, reveló. “Las nenas no se sienten cómodas, no sé cuál, no se siente cómoda cuando va a la casa del papá”, lanzó.

“Estoy tratando de no meterme en esto. No es que no quiere ir la nena, pero no se siente cómoda y capaz que quiere estar con la mamá. No le gusta algunos tratos, pero eso hay que preguntarle a Nicole. Habría que sacarla al aire”, dijo la capocómica, con cautela.

“¿No le gusta a la nena el trato de Mica hacia Cubero o hacia las nenas?”, indagó Pampito. “No me dio nombres. Habló del trato, no se siente bien en ese lugar. Está incómoda. Hay tratos con los que la chiquita no se siente cómoda”, dijo, sobre la charla íntima que tuvo con Nicole en un descanso del ciclo de Guido Kaczka.

Por su parte, Carmen destacó tanto el rol de Fabián Cubero como de Viciconte. “Él es un buen papá y yo no voy a hablar mal de Micaela. Yo la quiero a Mica”, concluyó.