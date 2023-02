Carmen Barbieri habló apenada de la escandalosa separación de Fede Bal y Sofía Aldrey

A menos de 24 horas de que saliera a la luz la escandalosa separación de Fede Bal y Sofía Aldrey, por las supuestas infidelidades del actor, Carmen Barbieri habló apenada de la ruptura en Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine)

"Ustedes dicen que yo sabía todo, pero no. La relación que tengo con Fede es de mamá e hijo. Yo no me meto en la vida de él. Mi hijo es un hombre", le dijo la conductora a Pampito y Estefi Berardi, compungida.

Más sobre este tema La increíble manera en la que Sofía Aldrey descubrió que Fede Bal le era infiel

Y continuó, tras su reciente viaje a Villa Carlos Paz para ver a Fede en el teatro: "No me meto en su vida privada. Prefiero que hablen los protagonistas... Si él me cuenta, yo escucho y no cuento. Pero yo sospechaba, porque fui a verlo y no estaba Sofi".

"La relación que tengo con Fede es de mamá e hijo. Yo no me meto en la vida de él. Mi hijo es un hombre". G-plus

Acto seguido, Carmen aseguró que su hijo está mal anímicamente por la separación: "Era una relación de muchos años. Él está triste. Creo que no va a hablar... Yo lo lamento mucho. Yo a ella la quiero mucho. Quiero que sean felices los dos".

"Si no estaban bien hace un tiempo, lo mejor es separarse para no lastimarse", finalizó Carmen Barbieri.

"Era una relación de muchos años. Él está triste. Yo lo lamento mucho. A Sofi la quiero mucho y quiero que sean felices los dos". G-plus

Más sobre este tema Yanina Latorre expuso los osados chats de Fede Bal y Claudia Albertario: "Hace meses que van, vienen y se dan"

FUERTES DETALLES DE LA SEPARACIÓN DE FEDE BAL

Los tres años de amor de Fede Bal y Sofía Aldrey llegaron a su final sin eludir el escándalo. Yanina Latorre contó en LAM que el actor le fue infiel reiteradas veces a su novia y que ella lo descubrió gracias al ¡lavarropas con wifi!

"Sofía lo dejó por infidelidades reiteradas. Mucha falta de respeto. Ella, este año, creyó que estaba todo bien. Pero en la pandemia Sofía se enteró de algo, en la fiesta que Fede hizo con El Polaco, y cortan. Lo deja", comenzó diciendo la panelista.

Luego, Yanina sorprendió con su información: "Ella se entera de las infidelidades por el lavarropas que tiene wifi. Sofía tenía la aplicación en su teléfono y veía cómo Fede, cuando se iban las minas de las fiestas, a las tres de la mañana, lavaba las sábanas".