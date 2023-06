Carmen Barbieri dio detalles de la renuncia de Nicole Neumann a Los 8 Escalones, en pleno escándalo con Indiana

Luego de las especulaciones sobre la renuncia de Nicole Neumann a Los 8 escalones de los 3 millones, contaron que uno de los motivos sería por el escándalo judicial que atraviesa la modelo con su hija Indiana. Carmen Barbieri, compañera en el ciclo de Guido Kaczka, se refirió a la polémica.

“¿Renunció? Yo no sabía”, empezó diciendo la conductora en Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs).

“Vos me creés que en los pasillos o en los camarines no se habla del tema. Sino yo lo diría. No es que lo contaría, no contaría lo que se habla, pero no se habla del tema”, aseveró.

"Yo no me enteré de la renuncia y trabajo ahí". G-plus

CARMEN BARBIERI SE REFIRIÓ A LA RENUNCIA DE LOS 8 ESCALONES DE LOS 3 MILLONES

“Yo no me enteré de la renuncia y trabajo ahí”, señaló, mientras Pampito agregaba las dudas que tenían sobre la salida de la modelo. “Pensábamos que era porque no quería que le pregunten por su casamiento, por Manu Urcera y los conflictos que tiene su familia”, señaló.

Por su parte, Carmen defendió a Nicole en su rol de mamá. “Es muy fuerte, es delicado. Si me pasara con Federico me muero. No hay que meterse con los hijos y estoy segura, sé sobre la preocupación de Nicole por saber cómo están las chicas”, dijo.

“Está atenta y es una muy buena madre. Por supuesto el padre debe ser muy bueno en su rol. No estoy diciendo que ella es buena madre y él, no. Uno quiere que sus hijos sean felices”, concluyó.