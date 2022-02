Carmen Barbieri bancó el encuentro buena onda de Laurita Fernández y Fede Hoppe tras la supuesta incomodidad de Maca Rinaldi: "Quedaron amigos"

La coincidencia de Laurita Fernández y Federico Hoppe en durante el desayuno en un hotel de lujo de Mar del Plata generó revuelo, ya que se dio a casi seis años de su separación, y para Carmen Barbieri es un ejemplo a imitar: "Terminaron bien, se llevan bien como amigos".

Y al enterarse de la reacción de Macarena Rinaldi, quien en redes replicó que es "obsoleto" que se vuelva a especular con un renacer del romance entre su pareja y la animadora de Bienvenidos a bordo, la conductora de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine): "¡Se encontraron! Ellos se llevan bien después de una relación. Son personas muy conocidas", afirmó

Luego, Carmen celebró la buena onda de Laurita y Fede, quienes además trabajaron de forma profesional durante el Cantando 2020, ella como conductora en dupla con Ángel de Brito y él como productor ejecutivo: "Qué bueno sería terminar una relación y seguir siendo amigos, y llevarse bien".

EL CASO DE CARMEN BARBIERI Y BETO CÉSAR, ESPEJO DE LAURITA FERNÁNDEZ Y FEDE HOPPE

Como forma de enfatizar el noble gesto de Laurita Fernández y Federico Hoppe, la madre de Federico Bal recordó su fugaz matrimonio con Beto César, años antes de formar familia con Santiago Bal.

"Si yo mañana me saco una foto con Beto César, no es que estoy saliendo con él. Todo el mundo decía que salía con él porque trabajaba y me sacaba una foto", concluyó Carmen Barbieri.