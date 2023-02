Camila lloró en Gran Hermano 2022 contándole a su hermana las cuestionables actitudes de los participantes

El ingreso de los familiares de los participantes de Gran Hermano 2022 sensibilizó a todos y una de las más tocadas fue Camila. Florencia, su melliza, entró a la casa y en una charla a solas la participante le contó la angustia que vivió por actitudes de sus compañeros.

“¿Sabés que feo que nadie te hable o que hablen atrás tuyo y que vos estés acá en el mundo de Heidi? El único que se comportó bien fue Marcos. Después las chicas parecía que estaba todo bien y de repente, ‘fulminante’”, le contó, en una charla en la habitación.

Florencia también cuestionó con dureza un comentario de la exdiputada. “Yo vi que Romina en mi cara dijo ‘a Camila hay que darle una pastillita’. No me gusta que te falten el respeto en mi cara”, le dijo la melliza, sobre una frase que soltó en el ingreso de todos los familiares.

"Me agarró una desesperación buscándolos a ustedes. Me dijeron que parecía enferma porque extrañaba a papá, bolud…". G-plus

EL LLANTO DE CAMILA AL RELATAR LOS MALOS MOMENTOS QUE VIVIÓ EN GRAN HERMANO 2022

Quebrada en llanto, Camila le contó a su melliza otros desaires que sufrió. “Alfa se fue y ellas se encerraban acá las tres porque querían hablar”, aseguró, entre lágrimas.

“Soñé con papá. No sabía que hacer y me agarró una desesperación buscándolos a ustedes. Me dijeron que parecía enferma porque extrañaba a papá, bolud…”, se lamentó. “No me fue fácil. Ayer me quería ir a casa”, aseveró, bajo la atenta mirada de Florencia.

Sin embargo, cuando Camila intentó bajar el tono, su hermana apuntó contra todos los concursantes del reality. “No voy a hablar de nadie porque son todos amigos”, expresó, sensibilizada. “No son todos amigos”, remató la arquera del fútbol femenino de Independiente.