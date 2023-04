Cami Homs confesó ser fan de Wanda Nara y reveló cómo la mira en la TV.

Camila Homs, al igual que millones de argentinos, es fanática de los realities. Especialmente, de uno que conduce Wanda Nara.

La expareja de Rodrigo de Paul contó que es fan tanto de la conductora como del ciclo que lleva adelante en Telefe. Sí, de MasterChef.

"Me perdí el programa de ayer y lo puse en YouTube. Es MasterChef. ¡Soy fan!". G-plus

Además, reveló que cuando no puede ver la emisión de la noche lo ve al otro día por YouTube para no perder el hilo de los participantes.

¿A HORACIO HOMS LE GUSTA "EL PRINCIPITO" PARA SU HIJA?

Antes de cerrar, Horacio opinó contundente sobre José "El Principito" Sosa.

"Lo conozco como jugador pero no sé, en mi vida hablé con él y jamás me hubiese imaginado que esté con Camila, con ella no hablé, a la que le tiene que gustar es a ella no a mí", cerró, con firmeza.