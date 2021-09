La bronca de Micaela Breque por haber sido nombrada como "la ex de Andrés Calamaro" tras su boda: "Creía que ser mencionada como accesorio era inofensivo"

En medio de su felicidad por haberse casado con James Rhodes en España, Micaela Breque sorprendió al expresar su total indignación con varios portales argentinos por haber sido nombrada como "la ex de Andrés Calamaro".

"Tengo que confesar que durante años creí que ser mencionada como accesorio era inofensivo. Creo que me lo repitieron tanto que me lo terminé creyendo", arrancó.

Y continuó: "Pasó el tiempo y por suerte, mejor tarde que nunca, me di cuenta de que ninguna persona debería aceptarlo ya que todos llegamos a este mundo con un nombre propio que nos dan nuestros padres para atravesar la aventura de estar vivos y vivir las experiencias que nos toquen", expresó la joven que estuvo siete años en pareja con el músico argentino.

Muy picante, habló de la supuesta "falta de evolución" de aquellos que en vez de llamarla por su nombre propio se refieren a ella como a "la ex de...".

Más sobre este tema Micaela Breque se casó con el músico James Rhodes: "Absolutamente enamorada"

"Con este tipo de menciones se evidencia la falta de evolución, en mi opinión, de muchos de ustedes. Si mi nombre propio no basta para ser mencionada en una publicación, entonces simplemente no me mencionen porque no lo estoy pidiendo y no existe pacto alguno que haya aceptado para ser mencionada en estos términos", sumó, contundente.

E intentó desdramatizar la situación, aunque reivindicó su opinión.

"No se me ocurre forma más clara y concreta de expresar mi posición. La idea de evitar la confrontación con la ilusión de que este tipo de asuntos no escalen fue lo que me mantuvo en silencio a lo largo de los últimos años, pero ya está. A ver si las cosas se colocan en su sitio de una vez y vivimos todos en paz siendo más conscientes de estas cosas", agregó.

Y se despidió dejando bien en claro que se formó y construyó a sí misma. Por eso, espera que respeten su identidad.

Más sobre este tema Micaela Breque ya convive en España con su novio, James Rhodes: "Yo compartía casa con roommates y él me dijo 'voy a Madrid para que vivamos juntos, si ya vivís con desconocidos...'"

"Ensayé y crecí sin descanso entre textos dramáticos y actores. Decidí accionar hacia la dirección que tanto deseaba. Lo conseguí. Me formé íntegramente en arte dramático y fue una de las mejores decisiones que tomé. La vida siguió adelante y hoy me encuentra recién casada junto al hombre de mi vida", sentenció.