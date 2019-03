El matrimonio de Beatriz Salomón (65) y el doctor Alberto Ferriols terminó en medio de un escándalo mediático. Hoy, la actriz lucha con valentía contra un cáncer de colón y reveló que, tras 14 años de distancia, volvió a tener contacto con su exmarido por sus hijas, Noelia (18) y Betina (15).

“Así es, recompusimos la relación. Él volvió a la casa después de muchos años. Y él las acompaña a ellas en los momentos en los que yo no puedo. Hubo un acercamiento después de 14 años y eso es muy valioso. Él volvió a entrar a mi casa después de todo ese tiempo para visitar a las nenas y charlar con ellas. Hay cosas que yo hoy no puedo hacer y él está cumpliendo muy bien ese papel. Es muy importante el papel del padre porque es difícil criar a los hijos siendo mamá y papá, y el lo está haciendo muy bien. Sí, lo perdoné”, contó Beatriz, en una entrevista con la revista Pronto.

Además, Salomón habló de su estado de salud. “Me tratan con quimioterapia. Ya me hicieron la novena quimio y me quedan tres más. Cuando termine, van a analizar cómo está dando resultado. Cada mañana, cuando me despierto me lo digo: ‘Ya estoy sana’. Sé que voy a salir adelante. Además, me faltan vivir muchas con mi hija de 15 y de 18 años”, relató la actriz.

“Me armaron una peluca porque, entre las cosas que perdí, perdí toda mi melena. La droga de la quimio me apelmazó el pelo y no me entraba el peine. Después se cayó y por eso perdí toda mi melena. Así que elegí ponerme una peluca. Y también perdí toda la masa muscular. Bajé muchísimo de peso, pero es lo de menos. Lo más importante es estar curada”, completó esperanzada.

¡Fuerza, Beatriz!