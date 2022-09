Barby Silenzi, furiosa con el coqueteo del Polaco con Cande Tinelli

Para Barby Silenzi el rumor de que el Polaco quiso seducir a Cande Tinelli fue algo que "no tiene ni que pasar", y fue contundente ante Ciudad respecto de las versiones que suelen circular alrededor de su pareja y padre de Abril Cirkaluk (2).

"Me parece muy raro eso de él, no lo creo. Pero no me gustó nada el rumor. Cuando estás en pareja esas cosas no tienen que ni pasar", afirmó la bailarina en un diálogo a fondo con este sitio.

Con el fastidio por la falta de romanticismo del Polaco para responder si era el amor de su vida, Silenzi continuó: "No pueden aparecer rumores de nada. Pero bueno, calculo que son las reglas del juego al estar tan expuestos, y más él. También por ser siempre noticia si nos peleamos o lo que sea que pasa entre nosotros".

-O sea que te cayó bastante mal

-No me gusta nada, como mujer y teniendo hijos.

-¿Hablaron de este rumor puntual con el Polaco?

-No.

-Hace poco te habías reconocido celosa…

-Es que el respeto como mujer y el amor siempre tienen que estar, por supuesto.

-En su momento habían bromeado con sumar personas a la cama…

-Las fantasías de incluir a alguien, o no, siempre es juntos. Jamás cada uno por su lado. Igual por el momento son solo fantasías.

-Sacando a Cande, quizá otras chicas al saber eso crean que tengan cierto permiso de avanzar al Polaco

-Y, la verdad que no es así, Ja. El freno a eso tiene que decirlo él, que se yo… Por otra parte, calculo que si es un tipo comprometido no da lugar a nada ni a qué nadie se confunda con él...

-Nunca salen rumores sobre vos.

-Y no. Si estoy en pareja no tiene por qué salir nada. Yo soy súper respetuosa en ese sentido porque no me gusta hacer lo que no me gusta que me hagan a mí. Y no es que sea discreta, soy normal.