La bailarina que fue filmada saliendo de un hotel con L-Gante reveló cómo fue su charla privada con Tamara Báez.

A días del escándalo entre L-Gante y Tamara Báez, habló Luli Romero, la joven bailarina que fue señalada como la posible tercera en discordia.

La polémica estalló cuando se viralizó un video del cantante saliendo de un hotel con Luli y comenzó a circular la versión de que habría vivido un affaire con el artista.

En este contexto, la bailarina habló a fondo sobre esta situación y aclaró que la involucraron en algo que nunca ocurrió.

LULI ROMERO ACLARÓ LA SITUACIÓN CON TAMARA BÁEZ

"Con Tamara Báez fue la primera persona con la que hablé y obviamente que aclaramos las cosas".

"A la única persona que le di explicaciones fue a ella, ella no estaba enojada, fue muy amable y me habló súper bien", destacó la joven, buena onda, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

LULI ROMERO AFIRMÓ QUE NO VIVIÓ UN AFFAIRE CON L-GANTE

"Dicen muchísimas cosas que no fueron ciertas, la verdad que me involucraron en algo que nada que ver, nunca hice nada con él, nunca estuve con él, nunca charlé con él, a mí me llama la productora para laburar con él".

"Obviamente que hablé con Elián de esta situación, teníamos que hablar, le mandé un mensaje y le dije '¿Qué onda?' y él me respondió, me dijo que está acostumbrado a que inventen cosas de él y que digan mierd... de él, y yo le dije que yo no estaba acostumbrada a esto; a él le chupa un huevo lo que dicen de él".

"Tenía que salir a decir que nada que ver, es más lo de Facebook fue armado, yo no tengo nada que ver, yo la estoy pasando muy mal con todo esto, se me rompieron relaciones familiares y amistades", cerró Luli, dolida.