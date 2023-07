Así luce hoy Tronchatoro, a 27 años del estreno de Matilda.

Laurita Fernández debutó como Señorita Miel en Matilda, el musical y esta legendaria película infantil volvió a ponerse en el centro de la escena.

En este contexto, muchos se preguntaron por los personajes del film. ¿Qué es de la vida de Tronchatoro, la directora villana de la historia? La actriz alemana, Pam Ferris, tiene hoy 75 años.

En estos últimos días, se viralizó una foto de la artista en su casa, con el cabello canoso y luciendo un corte carré, tomando el té con uno de sus perros; tranquila y feliz.

TODO SOBRE TRONCHATORO, LA VILLANA DE MATILDA

Pam Ferris se volvió conocida por su papel de Agatha Trunchbull, conocido como Tronchatoro. También, actuó en Connie, Hardwicke House, Oranges Are Not the Only Fruit, Where the Heart Is y Paradise Heights. Desde 2003 hasta 2006, interpretó a la detective Laura Thyme en Rosemary & Thyme.

Los fanáticos de Harry Potter la recordarán por interpretar a la Tía Marge en Harry Potter y el prisionero de Azkabán. Además, formó parte de Radio 4 de la BBC y participó de producciones en Royal Court Theatre y Royal National Theatre.