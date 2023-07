Aseguran que Wanda Nara está inmersa en un escándalo familiar: "Hay una guerra puertas para adentro"

En medio de la felicidad de Wanda Nara por haber ganado su primer Martín Fierro, Juan Etchegoyen aseguró que está inmensa en un nuevo escándalo familiar, que también involucra a sus padres, Andrés Nara y Nora Colosimo.

"Hay un nuevo capítulo de enfrentamientos en la familia Nara, me contaron que Andrés la está pasando mal, está viviendo un calvario. Me llamó la atención que solo estuvo Nora en la habitación de Wanda en los Martín Fierro y cuando me puse a averiguar me contaron todo, se ha desatado una guerra puertas para adentro", aseguró el comunicador en Mitre Live.

Y reveló qué habría desatado el conflicto entre Andrés y su familia. "Andrés está harto y su esposa Alicia Barbasola también, parece ser que desde la familia hay una interna feroz con ellos, no les dejan tomar trabajos en el medio; la gota que rebalsó el vaso fue que les prohibieron formar parte del Bailando 2023", aseguró Juan, preciso.

WANDA NARA Y NORA COLOSIMO LE PROHIBIRÍAN A ANDRÉS NARA ESTAR EN LOS MEDIOS

Contundente, el comunicador aseguró que Zaira Nara intentaría mantenerse al margen en conflicto que tendría como protagonistas a Wanda Nara y Nora Colosimo.

"Quién está detrás de todo este tema es Nora Colosimo, la mamá de Wanda y ex de Andrés, aunque Wanda no se queda atrás y también está de acuerdo con su mamá, Zaira está en el medio del tema, ni de un lado ni de otro. Esto no viene de ahora, ya tiene un par de años esta interna, pero ahora es insostenible", sumó Etchegoyen.

Y finalizó con la palabra de Andrés. "Andrés me dice que hay personas de su familia que tienen llegada a las autoridades y le ponen palos en la rueda, que lo linda que es su esposa pone mal a personas de su familia, como que desde adentro no quieren que a ellos les vaya bien", cerró, polémico. ¿Qué dirán Nora y Wanda?