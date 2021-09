Apareció el video de la golpiza a Leo García en la calle "Es una pelea de borrachos"

Tras denunciar en sus redes sociales que fue atacado por cuestiones homofóbicas en un bar, apareció el video de la golpiza que sufrió Leo García. En Nosotros a la Mañana, Pampa Mónaco dio detalles del hecho y reveló que, según la investigación de las autoridades, el músico relató algo diferente a lo que sucedió en la madrugada del martes.

“Él desde su cuenta de Instagram, visiblemente alcoholizado, dijo y denunció que había sido atacado porque le había insinuado a un joven la posibilidad de tener una relación y que el amigo de este joven lo golpeó en un ataque homofóbico y feroz. Pero pasaron cosas, primero porque no quiso hacer la denuncia y lo que cree la fiscal, Alejandra Rodríguez, es que lo que dijo es totalmente diferente a lo que pasó”, explicó.

"Lo que dijo es totalmente diferente a lo que pasó. El ataque existió pero él relata otra situación; un testigo contó que Leo habría tirado un vaso". G-plus

Luego, en la emisión de eltrece, el panelista continuó: “Lo que ves ahí son dos personas y un hombre de gris, que es Leo García y es el que está marcado en un círculo. Claramente y visiblemente está borracho, no se puede mantener parado. Las imágenes tardaron en aparecer porque las autoridades de alguna manera quisieron dejarlo a Leo parado de una mejor manera”.

Finalmente, Pampa reveló que algunos testigos dieron una versión totalmente diferente a la del cantante. “El ataque existió, eso no hay duda, pero él relata otra situación y una fuente de la investigación me decía que lo tildaron como una pelea de borrachos en la vía pública. Testigos cuentan que Leo García habría tirado un vaso, es decir que no fue tan pacífico ese acercamiento”, sentenció.