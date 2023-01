La angustia de Eliana Guercio por el crimen de Fernando Báez Sosa: "Me da pena no poder devolverles a su hijo"

El asesinato de Fernando Báez Sosa conmovió a todo el país y Eliana Guercio fue una de las que no pudo contener las lágrimas en ePa, programa en el que se debatía acerca del juicio del joven.

“Todos tenemos miedo. Mis hijas solamente empezaron a ir a cumpleaños y el hecho de llevarlas e irlas a buscar también implica una responsabilidad”, expresó entre lágrimas.

Luego, la panelista continuó angustiada: “Porque vos vas en tu auto y no sabés si vas a llegar o si vas a volver...hoy como están las cosas, nosotros queremos vivir en paz”.

"Nosotros no estamos ensañados con estos chicos, ellos se ensañaron con un chico bueno". G-plus

“Nosotros no estamos ensañados con estos chicos. Nosotros decimos que estos chicos se ensañaron con un chico bueno, que podría habernos tocado a cualquiera”, señaló sobre el caso.

Respecto a cómo vive su vuelta a la Argentina, la esposa de Sergio Romero reflexionó: “Tenemos un país hermoso, cualquiera querría vivir acá. Lo único que nos falta es más oportunidades dentro de lo laboral y más seguridad”.

EL MENSAJE DE ELIANA GUERCIO A LOS PADRES DE FERNANDO BAÉZ SOSA

Eliana Guercio se conmovió con el caso del crimen de Fernando Báez Sosa y le dejó un mensaje a los padres: “A mí me da mucha pena no poder ayudar a esos papás, no poder devolverles a su hijo”.

“Nada de lo que hagan ahora en el Tribunal va a alcanzar. Es solamente calmar un poquito el dolor. Me causa mucha angustia lo que le pasó a este chico tan bien criado, tan bueno y con tantas ganas de progresar”, cerró.