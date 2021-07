Ángela Leiva opinó sobre la precandidatura de Brian Lanzelotta: "Amor por él pero no me meto en política"

Oriundo de La Tablada, a Brian Lanzelotta (31) le cambió la vida cuando en mayo de 2015 ingresó a la casa de Gran Hermano, y luego de luego de instalarse en el ambiente mediático y desplegar su carrera musical, asegura que quiere cambiarle la vida a la gente como concejal de La Matanza. Paso que sorprendió a muchos, como Ángela Leiva, quien fuera su compañera en el Cantando 2020.

“¿Vas a votar a Brian? ¿Cómo lo ves como político?”, indagó Lizardo Ponce en La Previa de la Academia (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine) sobre la precandidatura de Lanzelotta por el Partido Federal. En ese preciso instante, la participante de La Academia se dio vuelta para soltar una elocuente carcajada nerviosa, sin aclarar dónde tiene domicilio para sufragar.

Luego, se compuso y afirmó: “Amor por Brian, amor infinito hacia él”. Luego, se diferenció de la movida de su expartenaire del reality musical: “Yo no me meto en política, no entiendo nada, no me interesa, pero lo apoyo desde mi lugar de amiga. Espero que le vaya muy bien, que llegue a sus metas. Está bueno. Ojalá que logre sus objetivos, que cambie las cosas que quiere cambiar que vi en el spot. Me encanta”.