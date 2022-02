Ángel de Brito charló con Wanda Nara y reveló cómo está realmente su relación con Icardi: "Dijo que están súper bien"

A días de que Mauro Icardi asegurara que jamás dejó de seguir a Wanda Nara en Instagram, previo a haber cerrado temporalmente su red social, Ángel de Brito habló con la empresaria y dio detalles de su matrimonio.

Luego de que el futbolista del PSG contara que había cerrado su cuenta tras haber perdido una apuesta y que con Wanda siguen enamoradísimos, en pareja, el conductor contó que charló con la hermana de Zaira Nara.

Además, le preguntó si con el papá de sus hijas realmente está todo bien o si tras el escándalo con China Suárez siguen haciéndole frente a una crisis de pareja.

QUÉ LE DIJO WANDA NARA A ÁNGEL DE BRITO EN SU CONVERSACIÓN

"¿Wanda y Mauro qué onda? Muy turbia su relación", le preguntaron a través de sus stories de Instagram.

"Hablé con Wanda y me dijo que están súper bien. Y que ella no me escribió desde la cuenta de Icardi", cerró Ángel en referencia al sospechoso mensaje que recibió de su parte.