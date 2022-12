Andrés Nara confirmó la ruptura de Wanda y Mauro Icardi con una rotunda frase

Contra todos los pronósticos, Wanda Nara y su padre Andrés Nara están recomponiendo su relación después de 8 años de alejamiento. La familia, con Nora Colosimo e incluso Zaira Nara, pasaron Navidad juntos y el padre de la mediática contó que está roto el vínculo entre la mediática con Mauro Icardi.

“No conocía a mis nietas. Con Wanda ni bien nos vimos fue como si no hubiera pasado ni una hora. Estuvimos toda una vida juntos y yo siempre estuve al lado. Pasaron muchas cosas en el medio y nos pasa día a día”, aseguró, a Socios del espectáculo.

“Es un programa de locos 'Los Nara'. Es una tras otra”, bromeó, e incluso se refirió a la relación con su exesposa y sus nietos. “Con Nora estamos bien, nos mandamos mensajes y estuvimos juntos todos, lo que es muy raro. Estaba Zaira con los chicos, Wanda con los otros cinco”, contó.

"Nosotros estamos en un contexto complicando con Mauro. No tengo nada contra él, pero nunca nos llevamos. Mi afecto era con Maxi y no tanto con él". G-plus

ANDRÉS NARA PASÓ NAVIDAD CON WANDA, APUNTÓ CONTRA MAURO ICARDI Y BANCÓ A MAXI LÓPEZ

No podían faltar las preguntas sobre el ¿ex? de Wanda. “Nosotros estamos en un contexto complicando con Mauro. No tengo nada contra él, pero nunca nos llevamos. Mi afecto era con Maxi López y no tanto con él, pero no tengo nada contra él”, diferenció, picante.

Más sobre este tema Wanda Nara compartió su videollamada privada con Maxi López y le dedicó este mensaje que llamó la atención

Cuando el cronista del ciclo de eltrece indagó en cuál era el estado sentimental de la mediática y el futbolista del Galatasaray fue rotundo. “Están separados”, afirmó.

Más sobre este tema L-Gante brindó un show privado en la casa de Wanda Nara y ella le agradeció: "Mi amigo, un crack"

“Lo que me importa es ella y que los chicos estén bien. A ella la veo feliz. Segura. Ella siempre fue muy segura”, señaló. “Las dos están muy bien. Son chicas muy seguras y siempre lo fueron”, concluyó

Más sobre este tema Zaira Nara le hizo un pícaro pedido a Wanda, de quien espera un lujoso regalo de Navidad .