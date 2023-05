Anamá Ferreira respondió irónica a una tremenda provocación de Nai Awada: "No te puedo contestar ahora"

Anamá Ferreira se fue de viaje a Europa. En este contexto, Nai Awada se sumó como panelista al programa de Pilar Smith. Y, muy picante, deslizó que está dispuesta a quedarse con su lugar.

"Lo GENEROSA que sos. Te amé, Pilar... Feliz de trabajar con vos. Chau, chau, Anamá. Lo siento por vos, bebé. El que se va a Sevilla ja, ja, ja, ja... El público me prefiere", expresó Nai en Twitter, muy picante, junto a una foto con Pilar.

Lejos de quedarse en el molde, Anamá redobló la apuesta. "No te puedo contestar amore, estoy en París", sentenció Ferreira, junto a selfies caminando por las bellísimas calles parisinas, ¡carísima!

GRAVE ACUSACIÓN DE NAI AWADA CONTRA NATI JOTA

"¿Qué pueden esperar de la chica que me hizo bullyng toda la secundaria y al día de la fecha es amiga de los hombres que me acosaban sistemáticame con burlas y sustos en el colegio ? ¿En serio? #NoAlBullyng. NO NOS CALLEMOS MÁS POR MIEDO. Nati Jota, no te perdoné nunca, ni quiero...".

"Me escondía en el baño porque nadie me escuchaba llorar, nadie me daba bola. Es grave. Me inventaba fiebre para faltar y al día de hoy no quiero pasar por la puerta de ese colegio...".

"Todo vuelve en la vida, Nati Jota. Por más de que hoy estes en TV, la vida se ocupará sola de devolverte todo el dolor y daño que le hicieron a una nena de 15 años que solo intentaba pertenecer a tu nefasto grupo...".

"Mi papá tuvo que intervenir y recién ahi frenaron. Son tus amigos HOY. Lo publico a raiz de su defensa a lo indefendible. No sé ni cómo Nati Jota está en los medios sinceramente", cerró Nai, enojada.