Amalia Granata y la intimidad con su pareja en plena cuarentena: "Con Leo tenemos relaciones dos veces por semana"

En los últimos días, Amalia Granata se convirtió en noticia por un particular video grabado en la intimidad de su casa donde se ve a Leo Squarzon, su pareja y con quien tiene a su hijo Roque, criticar su atuendo favorito de cuarentena.

"¿Te podés sacar esa bata que es fea? Dale, desde que te conocí que estás con esa bata. Vos tenés que estar más sexy, bolu…”, le había recriminado el empresario. A lo que Amala (que también tiene a Uma, fruto de su relación anterior con el Ogro Fabbiani) sentó postura: : “Soy una persona que le gusta estar en su casa, relajada, con la bata que le regaló su madre. Y no me la voy a sacar, así que si no te gusta te podés tapar los ojos o te acompaño hasta la puerta porque nunca tenés llaves".

Amalia Granata en La jaula de la moda: "(El sexo con Leo) viene bien, normal. Dos veces por semana, según la semana… depende. A veces, una". G-plus

Indagada por esto, Granata había desmentido usar el outfit súper casual tan seguido: "No es que la tengo puesta todo el día. Yo me baño todos los días a las 8 de la noche generalmente, me pongo el pijama, la bata y bajo a servirme una copa de vino", había explicado en La jaula de la moda (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine).

Tras dar detalles sobre esto, llegó la pregunta más íntima de la mano de Mariano Caprarola, que quiso saber cada cuanto mantenía relaciones sexuales con su novio: "Eso viene bien, normal. Dos veces por semana, según la semana… depende. A veces, una", se sinceró la invitada, sin tapujos, al aire.