Amalia Granata fue sorprendida con una inesperada propuesta de casamiento: "Mamá, ¿te querés casar con papá?"

La fiesta de cumpleaños por los 42 años de Amalia Granata tuvo un giro súper emotivo cuando Leo Squarzon, su pareja desde hace más de 6 años, le pidió casamiento frente a todos los invitados… ¡con su hijo, Roque como más que testigo!

El nene fue el encargado de hacerle el anuncio a la actual diputada provincial por Santa Fe. “Mamá, ¿te querés casar con papá?”, dijo, arriba de una silla frente a todos los invitados como Yanina Latorre, Ángel de Brito, Baby Etchecopar, Luli Fernández, Ana Rosenfeld, entre otros.

“Y un día llego la propuesta…”, escribió la mediática, compartiendo su emoción por la emotiva propuesta de su marido y el tierno gesto de su hijo que terminó con un beso y un abrazo entre la pareja y con ella luciendo con orgullo el anillo que le entregó su nene. ¡Muy lindo!

AMALIA GRANATA CONTÓ POR QUÉ NO MIRA GRAN HERMANO 2022

Lejos de la escena mediática, Amalia Granata opinó duro de Gran Hermano, reality que la supo tener como protagonista en 2007, en la edición famosos. Invitada al programa de Nicolás Magaldi de América, la diputada aseguró que los participantes del 2022 “están muy vacíos” y que el programa carece de debates interesantes. Dos razones por las cuales no mira GH.

"Hoy está muy de moda el tema de los realities, que les dicen a los participantes 'vas a tener un premio de 100 millones de pesos'. Y pienso en Gran Hermano, que cuando salen, el premio está devaludísimo. ¿Estás viendo Gran Hermano?", le preguntó el conductor de EPA! a Amalia.

"No miro Gran Hermano. Y no por hacerme la intelectual. Lo que me pasa con Gran Hermano es que no tiene contenido". G-plus

Con contundencia, Granata respondió: "No. Y no por hacerme la intelectual. Lo que me pasa con Gran Hermano es que no tiene contenido". "Si hubiesen puesto gente más grande, tendríamos otro tipo de contenido. A lo mejor un debate más interesante adentro de la casa. Creo que los chicos son muy vacíos", argumentó, picante.

"Pero lo tenés a Alfa, que tiene 60 años, ceo", acotó Magaldi. Y Dani Ambrosino cerró, contrariamente al pensamiento de Amalia: "Y todos los mensajes que da son horribles".

