Alicia Barbasola se quebró en vivo en medio de la preocupación por la salud de Wanda Nara: "Estoy censurada"

El drama de salud de Wanda Nara se le sumó a su propia angustia, y Alicia Barnasola se quebró en vivo en Nosotros a la Mañana al lado de Andrés Nara.

"Lo acompaño en todo lo que puedo, pero prefiero no opinar. Porque yo sí me baso siempre en la verdad", arrancó la actriz.

Luego, lanzó un palito contra Wanda y Nora Colosimo, la exesposa de Andrés: "La verdad a veces no cae bien y puede ser complicada en estos momentos".

"Prefiero no meterme, no hablar de Nora ni de Wanda", continuó.

EL LLANTO DE ALICIA BARBASOLA Y SUS INDIRECTAS A WANDA NARA Y NORA COLOSIMO

"¿Si hay algo más? Sí. Pero prefiero no hablar porque no me gusta. Las familias son sagradas", blanqueó la esposa de Andrés Nara.

"Me siento angustiada en un montón de situaciones. Y nada más. Por un lado estás censurada para hablar, por el otro sabés la verdad", se quebró.

"Hay cosas que me afectan a mí directamente y no lo puedo decir. Con la salud no se bromea, a mí se me murió un hermano el año pasado. Pero recibir un mensaje que dice que a Wanda y a Nora les molesta vernos en cámara… Yo ya era famosa antes de conocerlo", cerró Alicia Barbasola.