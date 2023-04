Alfa y Romina de Gran Hermano, coqueteo y picantes chicanas en vivo: "Parecías una esposa despechada"

Finalizado Gran Hermano 2022, Walter "Alfa" Santiago y Romina Uhrig volvieron a cocinar en vivo en A la Barbarossa, pero el resultado no fue solo un exquisito plato de comida, fue un picante cruce de chicanas con histeriqueo incluido.

Los exparticipantes del reality de Telefe transitaron gran parte del programa siendo aliados, y las versiones de potencial romance fue fomentada en las redes. Sin embargo, Romina se enojó con Alfa y la relación amistosa llego tensamente a su final.

Más sobre este tema Romina Uhrig disfrutó de la playa con sus hijas y Caramelo, el perrito que adoptó en Gran Hermano: "Mis amores más puros"

ALFA Y ROMINA DE GRAN HERMANO, COQUETEO Y PICANTES CHICANAS EN VIVO

Alfa: -Yo te ayudo a cocinar, para que veas...

Romina: -Gracias, Alfa. ¡Qué caballero! Si te hubieras portado así conmigo en la casa, hubiéramos durado bastante...

Alfa: -Todo hubiera sido diferente.

Georgina Barbarossa: -Al principio estaban así.

Alfa: (Le hace cosquillas a Romina) Yo iba, y le decía 'yo te quiero mucho'.

Romina: -¡Alfa!

"Véndolo de afuera, me rio solo porque cuando entró Camila ella parecía la esposa despechada", la chicaneó Alfa a Romina. G-plus

Alfa: -Ya estamos para emplatar. Esto se come a la orilla del mar y con una botellita de champagne.

Georgina: -¿Vinito?

Alfa: -O un vinito. Mirá quién agarró (la copa). ¡Cuidado! Toma y se pierde.

Romina: -A mí me cargan con el tema del vino...

Alfa: -Porque le pega.

Romina: -No, no. Lo que pasa es que en la casa no nos daban y yo no soy de tomar mucho. Tomé un poquito y me mareé un montón.

Alfa: -Un día se te trabó la lengua.

Romina: -Me divertí. Me parecía lindo Alfa. Ya me parecían lindos todos en ese momento...

Georgina: -¿Cómo?

Romina: -Me parecía lindo Alfa.

Más sobre este tema Alfa le propuso casamiento a Romina, a días de la gran final de Gran Hermano: "Acepto"

Georgina: -Acá hubo algo. Siempre tuve la ilusión de que iba a pasar algo.

Alfa (bromea): -Hubo una noche que hubo un corte de luz. No andaban las cámaras. Y ella vino y me dijo 'aprovechemos, Alfa'. No hay registro.

Georgina: -¡Qué mentiroso!

Romina: -Ganas tenía Alfa, pero no.

Alfa: -Un día vino y me dijo 'me hacés masajes en los pies'.

Romina: -Ustedes escucharon que cuando entró a la casa, me pidió de vuelta matrimonio. Fue la segunda vez que entraste, Alfa.

Alfa: -¿Y? ¿Te resististe? Te pusiste loca.

Romina: -No, no. Lo quiero mucho como a un amigo. A pesar de que me hizo renegar mucho.

Georgina: -Vos al principio lo querías mucho. Cuando mintió con que se quería ir, vos lloraste.

Romina: -Lo quiero mucho...

Alfa: -Yo, viéndolo de afuera, me rio solo porque cuando entró Camila ella parecía la esposa despechada. Entonces la agarró a Julita y Daniela, y les digo 'vengan para acá, no le hablen más a papá'.

Romina: -No, no. Nunca jamás dije eso.

Alfa: -Y no me dieron más bola a mí.

Romina: -Las chicas no te hablaron más por tu comportamiento...

Alfa: -Y cuando yo le ofrecí casamiento ella aceptó. Si Walter (Festa) me dijo 'llevatelá'.

Romina: -Él ya se va por cualquier lado... Yo le dije que le de él anillo a Camila.

Alfa: -Me dio el anillo para que se lo dé a Camila. Despechada. Fue como cuando vas con un regalo y te dicen 'lleváselo a tu amante'. Fue así.