Alfa nominó a Romina tras su fuerte pelea en Gran Hermano 2022: "Si voy a placa, quiero que venga conmigo"

Si bien supieron acompañarse desde que se conocieron en Gran Hermano 2022, la amistad que mantuvieron Walter “Alfa” Santiago y Romina Uhrig parece haber llegado a su fin.

Así quedó demostrado luego de que los participantes decidieran mandar al otro a placa por primera vez. Por su parte, Walter dio sus razones: “No estamos en un retiro espiritual, ni en un club espiritual, ni en una cena de amigos. Y como cada vez se está complicando más, y veo que seguro voy a ir a placa esta semana, tengo que votar pensando en que quiero quedarme hasta el final”, comenzó diciendo en el confesionario.

Luego, develó el misterio: “Entonces le voy a dar mis primeros dos votos a Romina. Pienso en que vamos a ir varios a placa y, como ella es fuerte en el juego, si yo voy a placa quiero que ella venga conmigo”.

“No sé si quiero enfrentarla, pero cómo sé que es fuerte quiero ver qué pasa. Julita (la líder de esta semana que podrá salvar a algún nominado) va a tener que salvar a alguien de la placa y yo juego con eso. Seguramente, si Romina está nominada la salve a ella y sean varios más los que queden en placa. Eso también lo pensé”, agregó.

Y cerró, sincero: “Me afecta nominar a Romina, pero por cosas que yo percibo y han dicho, sé que a ella no le va a temblar tener que nominar a nadie en esta instancia del juego. No es que la nomino porque no la quiero”.

GRAN HERMANO 2022: CAMILA, LA TORA, ALFA Y ROMINA SON LOS NOMINADOS DE ESTA SEMANA

Luego de que Ariel Ansaldo se convierta en el último eliminado de Gran Hermano 2022, los participantes volvieron a nominar y en la gala de este miércoles, Santiago del Moro reveló que Camila, Lucila “La Tora”, Alfa y Romina son los nuevos nominados de esta semana.

Después de varios días de estrategias, charlas cómplices, discusiones y momentos de tensión, el conductor fue develando el misterio uno a uno hasta que los cuatro elegidos por sus compañeros supieron que serán ellos los que dirimirán su permanencia en el reality de Telefe.

Cabe recordar que Julieta Poggio es el líder de la casa y tendrá la oportunidad de salvar a uno de los hermanitos de la placa.

¿Quién será el próximo participante de Gran Hermano 2022 en abandonar la casa?