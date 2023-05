Alejandro Sanz fue ovacionado por más de 100.000 personas en su paso por la Argentina

En su paso por la Argentina, Alejandro Sanz revolucionó el Movistar Arena y las provincias en donde se presentó.

El cantante español agotó cinco fechas en la ciudad de Buenos Aires y, sumado a sus shows en Córdoba y Rosario, hizo vibrar a más de 100.000 personas con sus actuaciones, en las que interactuó con el púbico y los deleitó con sus canciones más populares.

ALE SANZ, EMOCIONADO EN SU QUINTO MOVISTAR ARENA

"Las despedidas no son lo mío, vamos a hacerlo despacito", "Yo no me voy, solo me muevo de sitio" y "Muchas gracias por esta noche, por todas las noches, por todos los años. Argentina aquí tienen uno siempre fiel, nos vemos la próxima, los quiero mucho", fueron algunas de las palabras que dijo Sanz en su quinto y último Movistar Arena de Buenos Aires, despidiéndose así del país con la certeza que este “corazón porteño” volverá a reunirnos muy pronto en otra celebración de la música.

Créditos: @mazza.ph