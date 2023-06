Ailén Bechara reveló cómo se las ingenia para tener intimidad con su marido a pesar del colecho diario con su hijo

Ailén Bechara contó en su visita a Mañanísima (de lunes a viernes a las 10 hs. por Ciudad Magazine) cómo se la rebusca para tener intimidad con Agustín Jiménez teniendo un hijo de 4 años.

“¿Cómo haces para encontrar momentos de intimidad con tu pareja?”, le preguntó Estefi Berardi y la modelo respondió: “Cuando Fran iba solo a la tarde al jardín se complicaba, ahora lo llevamos a la mañana y cuando volvemos estamos solos en el departamento”.

Más sobre este tema Ailén Bechara reveló lo que la gente más quiere saber sobre ella: "Muchos me preguntan si estoy separada"

“Ese es nuestro momento”, agregó. “Osea es de día lo de ustedes”, le comentó entonces Pampito y Ailén aclaró: “Sí, bueno, de noche encontras el momento, no sé, en el baño, que se yo”.

Más sobre este tema El hijo de Ailén Bechara no quiso una foto con Messi: la reacción del capitán de la Selección Argentina

AILÉN BECHARA EXPLICÓ POR QUÉ HACE COLECHO CON SU HIJO DE 4 AÑOS

Ailén Bechara explicó en Mañanísima por qué hace colecho con su hijo de 4 años y reveló: “Fran nunca durmió en otro lado que no sea con nosotros”.

Más sobre este tema "Crisis total": Nicole Neumann y José Manuel Urcera sufrieron un contratiempo que podría complicar su boda

“Para mí no hay cosa más hermosa que dormir con mi hijo, no me voy a perder esa etapa, algunas psicólogas no están a favor del colecho y yo estoy en desacuerdo”, expresó Ailén.