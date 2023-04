Agustina Cherri contó que una expareja se ponía celoso por sus besos de ficción con Nicolás Cabré: "Tenía razón porque terminé de novia con él"

Divertida como se suele mostrar en cada nota que brinda, Agustina Cherri abrió su corazón en una imperdible entrevista que le dio a Vero Lozano para Cortá por Lozano, y sorprendió al revelar cómo reaccionó un exnovio cuando trabajó con Nicolás Cabré… ¡con terminó en pareja!

Muy enamorada de Tomás "Pepo" Vera, con quien tiene a Alba y Bono, Agustina (que también es mamá de Muna y Nilo, frutos de su anterior relación con Gastón Pauls) dejó en claro cómo vive el hombre que conquistó su corazón su profesión: “Él no es del medio y es un tipo que no me cuestiona nada, me deja tranquila y es cero celoso. Jamás me hizo ningún planteo. Yo le hago más planteos a él, me da bronca que no se ponga celoso. Le digo ‘un poquito, algo te tiene que molestar’. Yo me muero y él me dice ‘bueno, no sé, es tu trabajo’. Tampoco es que se pone a ver todos los besos con Esteban Lamothe. Digamos que lo vive bien”, comenzó diciendo.

En ese momento, ante la pregunta sobre si algún novio le hizo una escena de celos por sus besos de ficción, Agustina se sinceró: “Sí, pero de más chica… ¡y tuvo razón! Porque justo terminé de novia con el que él me decía. Pero quizás fue porque me decían ‘ojo con ese, ojo con ese’, y terminé con ese”, agregó, sin ocultar que se refería a Nicolás Cabré”.

“Igual yo fui una de las primeras (en estar con Cabré), yo tenía 17 años y tengo 40, fue en otra vida. Nadie sabía lo que después iba a pasar con Cabré. Yo vine después de Celeste Cid y somos re amigas. De hecho, se ofreció a cuidarme al bebé la semana que viene. Y a Nico lo adoro, hoy por hoy somos muy amigos. Pero bueno, me llamó la atención que justo el que me rompió las bolas con el galán y bueno…”, cerró Cherri, entre risas.

AGUSTINA CHERRI REVELÓ SUS DESEOS DE SEGUIR AGRANDANDO LA FAMILIA

A un mes de haber dado a luz a Bono, fruto de su relación con Tomás “Pepo” Vera (con quien ya tiene a Alba), Agustina Cherri –que también tiene a Muna y Nilo con Gastón Pauls- reveló que quiere seguir agrandando la familia.

Así lo reveló la propia actriz en una profunda entrevista que le dio a Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez: “Cuando quedé embarazada de Bono dije ‘este es el último, último, último’, pero después lo vi nacer y quiero más. Me dan ganas por momentos, pero después digo que no”.

En este sentido, la entrevistada compartió una sentida reflexión a poco de cumplir años: “No veo la hora de actuar todo el tiempo, es mi oxígeno. Cumplí 40 años y empecé a los 6, podría jubilarme, pero me encanta”.

”, cerró Cherri, quien no le cerró las puertas a la posibilidad de darle más hermanitos a sus pequeños