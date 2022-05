Agustina Cherri confesó que con Marcela Kloosterboer espiaban a Nico Cabré y Mariano Martínez cuando eran sus novios

A 20 años de Son Amores, Agustina Cherri reveló que con Marcela Kloosterboer salían a espiar a Nicolás Cabré (novio de Cherri) y a Mariano Martínez (novio de Kloosterboer) para saber si las engañaban, en pleno furor de los hermanos Marquesi en Son Amores.

"¿Es verdad que salían a patrullar para ver qué hacían Mariano Martínez y Cabré?", le preguntó Andy Kusnetzoff a Agustina, en su paso por PH, podemos hablar.

Con honestidad y humor, la actriz asintió y, de paso, chicaneó al conductor. "A varios hemos perseguido en la noche porteña. No quiero nombrar. Conocidos tuyos, también", disparó Cherri, sin nombrar a Gastón Gaudio, amigo de Andy y ex de Marcela.

"Nos juntábamos en el auto de ella o en el mía. '¿A dónde te dijo que va?'. 'A mí me parece que me miente'. Ellos se hacían los cancheros y nosotros nos maquinábamos". G-plus

Luego, la actriz puntualizó en el espionaje que les hacían a los actores: "Éramos chicas y, en ese momento de Son Amores, salíamos con Mariano Martínez y Nicolás Cabré. Nos juntábamos en el auto de ella o en el mía. '¿A dónde te dijo que va?'. 'A mí me parece que me miente'. Ellos se hacían los cancheros y nosotros nos maquinábamos".

AGUSTINA CHERRI LE HACÍA EL AGUANTE A MARCELA KLOOSTERBOER

En ese marco, Agustina Cherri mandó al frente a Marcela Kloosterboer, al confesar que, con otras exparejas, su colega le pidió que la acompañe a seguir a su novio del momento.

"En otra etapa de la vida, no estoy hablando de Mariano ni de Nicolás, Marcela siempre me usó a mí para rastrear gente. ¡A mí me encantaba! Pasábamos horas paradas en la puerta del departamento hasta que lo veíamos bajar y lo seguíamos", agregó la actriz, sin filtros.