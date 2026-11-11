La primera edición de “La Noche de la UBA” se realizará este jueves 12 de noviembre en la Facultad de Derecho. El objetivo es recaudar fondos para equipar al Hospital de Clínicas con una plataforma robótica quirúrgica de última generación. Iván de Pineda será el conductor del evento.

La música, el arte y el deporte se unen por una causa solidaria. Duki, Bizarrap, Abel Pintos, Ciro Martínez, Gaspar Benegas y Milo Lockett son algunas de las figuras que donaron objetos personales para una subasta benéfica organizada por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En esta oportunidad, la recaudación estará destinada a equipar al Hospital de Clínicas “José de San Martín” con una plataforma robótica quirúrgica de última generación. La velada será conducida por Iván de Pineda y contará con una subasta de objetos donados y autografiados por reconocidas personalidades.

Qué donaron Duki, Bizarrap, Abel Pintos y otras figuras para la subasta de la UBA

Anteojos y sombrero de Abel Pintos

La armónica de Ciro

La guitarria de Gaspar Benegas

Obra de Milo Lockett

Entre los objetos aportados por artistas y referentes de la música y el arte se destacan:

Duki: un chaleco.

Bizarrap: un parlante.

Abel Pintos: un sombrero y anteojos.

Ciro Martínez: una armónica.

Gaspar Benegas: una guitarra.

Milo Lockett: un cuadro.

A estas donaciones se suman importantes objetos vinculados al deporte, entre ellos camisetas, prendas y artículos autografiados por figuras argentinas:

Camiseta de Julián Álvarez.

Camiseta de Fabricio Oberto.

Camiseta de Manu Ginóbili.

Camiseta de Cristian “Cuti” Romero.

Camiseta de Enzo Fernández.

Guantes de Emiliano “Dibu” Martínez.

Camiseta de River firmada por los jugadores del club que salieron campeones del Mundial de Fútbol 2022.

Camiseta de Boca de Leandro Paredes, firmada por los jugadores del club.

Gorra firmada por Franco Colapinto.

Camiseta de Néstor Craviotto de la Selección argentina de 1993.

Además, algunos de estos objetos también estarán disponibles en una subasta online el jueves 19 de noviembre, a través del portal del Banco Ciudad. De esta manera, quienes no puedan asistir al evento presencial tendrán la posibilidad de participar y colaborar con la iniciativa.

Para qué se utilizarán los fondos de la subasta solidaria de la UBA

El objetivo central de “La Noche de la UBA” es conseguir una plataforma robótica quirúrgica de última generación para el Hospital de Clínicas “José de San Martín”.

Este equipamiento permitirá realizar procedimientos mínimamente invasivos de alta complejidad, mediante instrumentos articulados de gran precisión y un sistema de visualización tridimensional de alta definición.

La incorporación de esta tecnología permitirá mejorar la precisión de las intervenciones médicas, reducir posibles complicaciones, agilizar los tiempos de recuperación y ampliar la capacidad quirúrgica del hospital. También contribuirá a la formación de médicos y técnicos para todo el sistema de salud.

La importancia de esta inversión se relaciona con la actividad que desarrolla el Hospital de Clínicas: recibe más de 365.000 consultas y realiza más de 8.000 cirugías por año, además de formar a más de 1.500 profesionales de la salud.

Con esta primera edición, la UBA busca consolidar un encuentro solidario anual que reúna a figuras de distintos ámbitos y a la sociedad en general para impulsar proyectos que contribuyan al desarrollo de la salud pública.