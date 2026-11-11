La música electrónica argentina suma una nueva propuesta con HUMAN.exe, el álbum de Coco Palmer que explora los límites entre la tecnología, la inteligencia artificial y la identidad humana a través de la bass music.

El productor y artista presentó su nuevo trabajo el pasado sábado 7 de noviembre en Buenos Aires, en un encuentro que incluyó una performance en vivo junto a varios de los artistas que participaron del disco y el estreno del videoclip de “La Luz”, canción protagonizada por Carla Clavijo, exintegrante de Popstars.

Con diez canciones y una identidad sonora que atraviesa distintos géneros de la electrónica contemporánea, HUMAN.exe propone un viaje por un universo distópico inspirado en Matrix, donde las máquinas parecen haber tomado el control y la humanidad comienza a perder su lugar.

HUMAN.exe: diez canciones y un recorrido por la electrónica contemporánea

La bass music constituye el eje musical de HUMAN.exe, una producción que incorpora influencias del dubstep, bass house, UK Garage, drum & bass y sonidos experimentales.

El álbum reúne diez canciones y cuenta con las colaboraciones de Suriz, The Red Noise, Towsak, Ele K, Flor Gómez, DeadFreshFruit, Nahe, IARA, Carla Clavijo y JOWI. La participación de estos artistas resulta fundamental para el desarrollo del concepto, con diferentes voces y estilos que amplían el universo sonoro de la producción.

El tracklist incluye “Human.exe”, que introduce al oyente en la narrativa del proyecto; “Brindemos Los Dos”, junto a Suriz, The Red Noise y Towsak; “Work”, con Ele K; “Suave”, junto a Flor Gómez; “Switch”, con DeadFreshFruit; “Virus (Interludio)”; “No Hay Porque”, junto a Nahe; “Tiempo”, con IARA; “La Luz”, junto a Carla Clavijo; y “NPC”, con JOWI.

Coco Palmer presentó HUMAN.exe con una performance en vivo y un videoclip

El lanzamiento tuvo su encuentro presencial en Snailey Walker, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. La presentación reunió a músicos, productores y creadores de contenido vinculados con la industria.

Uno de los momentos destacados de la jornada fue el estreno del videoclip de “La Luz”, protagonizado por Carla Clavijo.