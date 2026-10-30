La emoción de Manu Ginóbili al recordar el movilizarte discurso de agradecimiento que le dedicó a su papá (Captura: eltrece)

Manu Ginóbili aprovechó su visita al país para aceptar la invitación de Mario Pergolini para dar una entrevista exclusiva en “Otro día perdido”. Durante la nota, el conductor le recordó el emotivo discurso que dio en el Salón de la Fama del Básquet.

“Papá, cómo me hubiese gustado que estuvieras acá y pudieras entender lo que está pasando hoy. Mi primer fiel y más grande seguidor. Te extraño mucho”, pronunció Manu en ese emotivo discurso donde no pudo esquivar las lágrimas.

Años más tarde, al ver el video nuevamente en “Otro día perdido”, Manu volvió a emocionarse. Entonces, el exdeportista contó que hoy en día agradece la oportunidad de haber podido pronunciar semejante discurso frente a un gran público.

La emoción de Manu Ginóbili al recordar el movilizarte discurso de agradecimiento que le dedicó a su papá (Video: Otro día perdido)

LA EMOCIÓN DE MANU GINÓBILI AL RECORDAR SU DISCURSO EN EL SALÓN DE LA FAMA DEL BÁSQUET

“Cuando a vos te dicen que tenés que preparar un discurso sobre las personas que te acompañaron en ese camino, es un ejercicio muy lindo que generalmente nadie hace”, explicó Manu Ginóbili en el ciclo que conduce Mario Pergolini en el eltrece.

Además, recordó lo difícil que fue atravesar ese momento: “Poder decirle a una persona que te fue importante es fuerte. Y la situación que estaba viviendo mi papá en ese momento, que ya no asociaba, fue muy fuerte”.

Por último, contó cómo fue el largo proceso de preparación de aquel discurso. “Es un muy buen ejercicio, pero también es muy difícil después expresarlo porque no estamos acostumbrados. Tardé mucho en hacerlo. Lo preparé, lo dije frente al espejo y lloré un montón”, recordó.