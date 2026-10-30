A cuatro semanas de la muerte de Robert Kelker-Kelly, uno de los galanes de telenovelas como “Days of Our Lives” y “General Hospital”, se dieron a conocer las causas que ocasionaron su trágica muerte.

De acuerdo al informe forense, el actor de 62 años que falleció el sábado 3 de octubre tuvo una cardiopatía arteriosclerótica fulminante. Ese día, el actor comenzó a presentar síntomas como dolor de pecho y molestias en el brazo.

La esposa de Robert declaró que fue a buscar al aeropuerto a su marido que, alejado de la actuación, se había convertido en piloto profesional. Cuando regresaron al hogar, el hombre seguía con dolor, se tomó una aspirina y se acostó. Minutos después, no respiraba y, para cuando llegó la ambulancia, ya había fallecido.

Robert Kelker-Kelly murió a los 62 años

QUIÉN ERA ROBERT KELKER-KELLY

Robert Kelker-Kelly nació el 18 de abril de 1964 en Wichita, Kansas, e inició su carrera en 1987, cuando se unió al elenco de Another World. Cinco años después, fue elegido para uno de sus papeles más conocidos en Days of Our Lives donde interpretó a Bo Brady.

Durante los tres años en los que trabajó en esa producción, el actor compartió pantalla con Kristian Alfonso y Lisa Rinna. Su interpretación en la novela le valió el premio Soap Opera Digest al Mejor Actor Principal en 1994. En 1995, Kelker-Kelly y Rinna fueron nombrados la pareja más atractiva en los premios Soap Opera Digest.

Sin embargo, décadas después, Rinna habló sobre su difícil relación con Kelker-Kelly en sus memorias y contó que su excompañero fue verbalmente abusivo y manipulador con ella durante el tiempo que trabajaron juntos. El actor nunca respondió de manera pública a las acusaciones que le hicieron.

Tras abandonar Days of Our Lives, Kelker-Kelly siguió su carrera en la televisión y desembarcó en otra exitosa telenovela como General Hospital. En 1988 se casó con la actriz Linda Rattner y se divorció en 1992. En 1997 se puso en pareja con la estrella televisiva Miriam Parrish, pero se divorciaron en 2013.