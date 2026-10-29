Cande Tinelli volvió a enfrentarse con usuarios de las redes sociales después de compartir un video de su entrenamiento físico. Lo que comenzó como una publicación sobre su rutina de ejercicios terminó desatando una polémica por los comentarios que recibió acerca de su cuerpo y su alimentación.

La hija de Marcelo Tinelli mostró una serie de ejercicios de fuerza que realiza junto a su entrenador personal. Sin embargo, algunas usuarias cuestionaron sus hábitos alimenticios con mensajes como “Le falta la prote, los carbs, la fibra y las grasas saludables” y “Que comience por comer”. Lejos de ignorarlos, la diseñadora decidió exponerlos y responder con contundencia.

Crédito: Instagram

EL FUERTE DESCARGO DE CANDE TINELLI CONTRA LAS CRÍTICAS A SU CUERPO

“Chequear a una flaca es igual que bardear a una gorda. No hay diferencia. Desde que nací tengo trastornos y un montón de mambos detrás de un cuerpo que quizás ni sabés”, expresó Cande, quien anteriormente habló públicamente sobre sus problemas con la alimentación.

Cande Tinelli estalló por las críticas a su cuerpo: “No opinen sin saber”. Crédito: Instagram

Visiblemente molesta, profundizó su reclamo: “No opinen sin saber porque a mí me puede afectar al igual que una persona con obesidad. Cuidado con las palabras y lo que dicen”. Además, calificó de “envidiosas resentidas” a quienes la cuestionaron y aseguró que las personas felices con sus propios cuerpos no necesitan criticar a los demás.

No es la primera vez que Cande Tinelli cuestiona la presión estética en las redes sociales. En septiembre había manifestado su rechazo a los contenidos que promueven el déficit calórico y los estándares físicos difíciles de alcanzar. “Sean normales por el amor de Dios, ¡dejen de enfermar cabezas sanas!”, había reclamado. Ahora, volvió a insistir en la importancia de evitar comentarios sobre cuerpos ajenos sin conocer las historias personales que existen detrás.